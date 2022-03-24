Российские оккупанты готовят химические атаки: в СНБО рассказали, как действовать при угрозе химического отравления

В России начали "обрабатывать" население относительно якобы вероятности применения украинцами химического оружия. Таким образом враг может прикрывать собственные замыслы по этому поводу в Украине.

Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны в Telegram в среду, 23 марта. Там напомнили, что российские пропагандистские каналы каждый день рассказывают своей аудитории о "лабораториях", якобы создающих химическое оружие в Украине.

В учреждении отметили, что в Украине отсутствуют такие "лаборатории".

Там также рассказали, что следует делать в случае химической атаки:

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плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить ТВ или радио для получения указаний;

предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

В случае эвакуации во время химической атаки:

возьмите аптечку;

оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи;

используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком);

оставьте помещение по лестнице;

не прикасайтесь на улице ни к каким предметам;

Отметим, что никаких "лабораторий" в Украине нет, эта информация – бессмысленный фейк, придуманный в России. Впервые информацию о биологическом и химическом оружии в Украине распространило министерство обороны России. Там заявили, что знают о проекте США в Украине по "изучению распространения опасных инфекций мигрирующими птицами".

Российские военные и ученые утверждают, что из Украины хотели запускать птиц в Россию, которые разносили бы болезни по РФ.

Президент США Джо Байден заявил, что обвинение российского президента Владимира Путина о том, что Киев якобы тайно разрабатывает новое химическое оружие при содействии США, может являться серьезным тревожным сигналом. Нанести по Украине биологический или химический удар, вероятно, готовится сам Кремль.

В Министерстве обороны Британии также считают, что Россия безосновательно обвиняет Украину в якобы возможности применить биологическое или химическое оружие. В ведомстве заявили, что такие планы есть у самой страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинского государства Владимир Зеленский в ответ на фейки россиян заявил, что никакого химического или какого-либо другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали.

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