Российские оккупанты частично зашли в Рубежное и Попасную, но их будут гнать до границы, - Гайдай

В Луганской области частично оккупированы российскими захватчиками города Рубежное и Попасная. Однако украинские воины готовятся к восстановлению полного контроля над этими городами.

Рашистов в ВСУ обещают гнать до границы. Об этом во включении в прямом эфире общенационального телемарафона заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Губернатор области рассказал, что по состоянию на утро 24 марта оккупанты частично зашли в два украинских города в Луганской области.

"Орки зашли в Рубежное и Попасную - частично. В результате перегруппировки и поступления подкрепления будем гнать орков до российской границы", - отметил Гайдай.

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Он также заявил о том, что военные собирают доказательства использования оккупантами запрещенных во всем мире фосфорных бомб, которые Россия сбрасывала на Рубежное минувшей ночью. Последствия ударов были видны даже из соседних городов.

Он напомнил, что ранее фосфорные бомбы оккупанты сбрасывали на Попасную. Кроме того, за минувшие сутки Россия наносила по территории Луганской области ракетные удары.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты устроили обстрел Рубежного и Северодонецка: разрушены десятки домов, погибли и получили ранения мирные жители.

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