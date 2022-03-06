Российские оккупанты бомбят и обстреливают Изюм на Харьковщине: огонь ведут по жилым кварталам. Фото

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Российские оккупанты бомбят и обстреливают Изюм в Харьковской области. Враг бьет по жилым кварталам.

Что делают россияне с украинским городом, показали в Минобороны.

"Российские оккупанты продолжают уничтожать украинские города. В Харьковской области враг силами до 2 батальонных тактических групп пытается захватить город Изюм. Украинские защитники стойко обороняют населенный пункт, поэтому противник прибег к своей коварной и преступной практике – обстрелам жилых кварталов", - отметили.

Там показали последствия обстрелов по мирному городу со стороны оккупационных сил.

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"Захватчики практически всю ночь вели огонь по городу из артиллерийских систем, а также совершили несколько авианалетов. Ракеты и бомбы попали и в центральные районы Изюма. Информация о пострадавших уточняется. Нелюди ведут настоящий геноцид украинского народа. Действия российских оккупантов ничем не отличаются от тактики фашистских войск. Не забудем! Не простим!" – заверили в Минобороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты ночью снова обстреляли Харьков, били по детским садам и многоэтажкам.

Утром на первую столицу Украины враг сбрасывал авиационные бомбы.