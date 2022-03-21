Российские оккупанты бомбят 'Азовсталь' с самолетов, полностью уничтожая комбинат. Видео

Российские оккупанты продолжают пытаться стереть с лица земли промышленный город Мариуполь. Враг ведет хаотические обстрелы и сбрасывает с самолетов бомбы на инфраструктуру города.

Об этом сообщает полк "Азов" в Telegram. Под ударом в том числе и металлургический комбинат "Азовсталь". Появились кадры, на которых видно, как агрессор целенаправленно наносит точечные удары по предприятию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Цель оккупантов – уничтожить в Мариуполе и других городах заводы и другие промышленные предприятия, которые обеспечивали рабочими местами множество людей, а также позволяли активно развивать сферу международной торговли.

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"Таким образом оккупанты пытаются уничтожить экономику Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта в Мариуполе шли бои за "Азовсталь". Стало ясно, что подлинная цель российского диктатора Владимира Путина – не "демилитаризация", а деиндустриализация Украины.

В то же время гендиректор комбината заявил, что предприятие "Азовсталь" будет восстановлено после обстрелов российских оккупантов. Экологических рисков для города нет.

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