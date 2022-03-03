Российские оккупанты активизировали усилия по захвату Запорожской АЭС – МВД. Видео

Российские оккупанты обозлены из-за того, что уже четыре дня не могут захватить Энергодар. Чтобы присвоить себе Запорожскую АЭС, им пришлось увеличить силы для прорыва обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД на Telegram-канале. Сегодня, 3 марта, к городу приблизились 2 танка и 2 бронетранспортера, которые пытаются прорвать оборону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как отметили в ведомстве, после этого хаотическая стрельба из стрелкового оружия. Также российские захватчики пытаются разбить инженерные заграждения, чтобы иметь доступ к дороге, ведущей к станции.

Видео дня

Напомним, что солдаты РФ обстреляли блокпост для въезда в Энергодар, силы украинской армии дают силам врага мощный отпор.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российские военные попросили у бойцов территориальной обороны пустить их на режимный объект АЭС, чтобы сделать фотоотчет для руководства.

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