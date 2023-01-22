Российские обстрелы наносят существенный вред украинской энергосистеме, что мешает удерживать ее стабильность, – Кучеренко

Массированные ракетные удары по энергетической системе Украины наносят ей значительные повреждения, из-за чего сложно удерживать ее стабильность и соблюдать графики отключения света.

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Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

"Ракетные удары, они идут, к большому сожалению, они разрушают определенные объекты, наносят очень существенные повреждения. Мы на себе это чувствуем. Во время войны, во время таких ракетных обстрелов действительно говорить о какой-то стабильности, о каких-то графиках очень тяжело. Энергетики и так делают все возможное", – сказал он.

Кучеренко добавил, что, несмотря на более 10 волн ракетных атак, энергосистема продолжает работать.

Напомним, что 14 января произошла 12 массированная ракетная атака по энергетике страны, были серьезно повреждены объекты генерации. страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия.

Последствия атаки привели к тому, что дефицит электроэнергии вырос еще больше, что приводит к применению экстренных и стабилизационных отключений света.