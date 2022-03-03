Российские моряки занимаются пиратством и убивают гражданских: перехвачены переговоры

Украинские пограничники сообщили, что российские моряки, не имея ни капли чести, занимаются пиратством и терроризмом, расстреливая гражданских. Государственная пограничная служба Украины обнародовала запись перехваченных переговоров.

Военно-морской флот России использует в качестве живого щита захваченные в заложники гражданские суда, пытаясь таким образом коварно подкрадываться к украинскому побережью. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Так, 2 марта россияне нанесли ракетный удар торговому судну "Banglar Samriddhi" под флагом Бангладеш, стоявшему на рейде порта "Ольвия" возле Николаева. В результате убит гражданин Бангладеш.

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Накануне, 1 марта, ВМФ РФ захватили в заложники сухогруз Helt под панамским флагом, и используют теперь его как щит, чтобы скрываться за ним от украинских противокорабельных средств. Ведь украинцы в отличие от россиян в гражданские объекты не стреляют.

В среду, 2 марта, по открытому каналу по безопасности судоходства российские военные пираты неоднократно диктовали незаконные требования и угрозы.

На обнародованной записи слышно, как они объявляют другим судам запрет на стоянку на внешнем рейде украинских черноморских портов от Дуная до Скадовска. Они открыто угрожают применением оружия каждому гражданскому судну, пользующемуся правом мирного прохода, называя их террористической угрозой.

В ответ на угрозы россияне услышали проклятия и уже традиционные пожелания идти по известному курсу, который указали Герои острова Змеиный.

ВМФ РФ при попытках обстрелять южные регионы Украины уже не один раз расстреляли гражданские суда. С начала войны они попали в 4 иностранных корабля, были убиты и ранены.

Международное морское сообщество уже воспринимает российских военных моряков на уровне сомалийских пиратов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 2 марта, российские кафиры нанесли ракетный удар по иностранному судну под флагом Бангладеш, которое стояло на рейде в порту Николаева.