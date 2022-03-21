Российские корабли снова появились в районе Одессы, была слышна стрельба: первые подробности

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В понедельник утром, 21 марта, два российских военных корабля подошли к Одессе и стали на рейде городского порта. Они вели хаотичную стрельбу из артиллерии.

К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщил спикер областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что вследствие обстрела было повреждено несколько домов.

"Вследствие утренних вражеского обстрела с корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв, слава Богу, нет. Держимся вместе и вместе к победе", - сказал Братчук.

Он также добавил, что таким образом враг снова пытается оказывать психологическое давление на местное население.

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Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал вариант с нападением "в лоб" на Одессу самоубийством для оккупантов. Он заверил, что за это направление можно не беспокоиться.

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