Российские корабли снова появились в районе Одессы, была слышна стрельба: первые подробности
В понедельник утром, 21 марта, два российских военных корабля подошли к Одессе и стали на рейде городского порта. Они вели хаотичную стрельбу из артиллерии.
К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщил спикер областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.
Он отметил, что вследствие обстрела было повреждено несколько домов.
"Вследствие утренних вражеского обстрела с корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв, слава Богу, нет. Держимся вместе и вместе к победе", - сказал Братчук.
Он также добавил, что таким образом враг снова пытается оказывать психологическое давление на местное население.
Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал вариант с нападением "в лоб" на Одессу самоубийством для оккупантов. Он заверил, что за это направление можно не беспокоиться.
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