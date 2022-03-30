Российские корабли маневрируют вблизи Одессы, есть риск высадки десанта

Вблизи Одессы маневрируют русские корабли. Есть риск высадки десанта.

Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг", полковник ВСУ Владислав Назаров. Жителей призывают быть бдительными.

"Вражеские корабли продолжают маневрирование, угроза высадки десанта остается. Враг настойчиво проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба", — сказал военный в видеообращении.

По его словам, силы и средства противовоздушной обороны и вся система защиты региона настроены четко.

Видео дня

"Готовы противодействовать любым провокациям противника. В том числе с использованием особенностей ландшафта", – сообщил украинский воин.

Жителей Одессы призывают быть бдительными и сознательными и не подвергать себя опасности.

"Не выкладывайте в сеть фото и видео, помогающие врагу. Помните! Пока мы вместе защищаем наш город обстановка в области остается стабильной и контролируемой. Ваша выдержка, мудрость, гражданская позиция и вера в защитников Украины – залог несгибаемости и приближения Победы" , - подчеркнул полковник ВСУ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в штабе Военно-Морских сил ВСУ заверили в неприступности Одесского региона для российского десанта со стороны моря.

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram канале. Не ведитесь на фейки!