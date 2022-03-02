Российская ракета попала в судно под флагом Бангладеш в порту Николаева

В среду, 2 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по иностранному судну в порту "Ольвия". В результате атаки на судне начался пожар.

Для спасения корабля на место происшествия было направлено два буксира. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Facebook.

Удар по кораблю Banglar Samriddhi под флагом Бангладеша был нанесен в 17:25. Судно в этот момент находилось на рейде в порту Ольвия.

По предварительным данным, пострадавших нет в результате вражеской атаки нет. По информации АМПУ, судно зашло в порт 23 февраля и стояло в ожидании нагрузки, без возможности выхода из-за нападения России на Украину.

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Ранее сообщалось, что окончательный план нападения на Украину в России был утвержден еще 18 января 2022 года. На захват всего нашего государства оккупанты отводили 15 суток. Об этом стало известно из секретных планировочных документов, оказавшихся в распоряжении ВСУ после того, как украинские воины погнали очередное "элитное" подразделение ВС РФ.

Напомним, генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию против агрессии России в Украине. Соответствующее решение поддержали 141 страна из 180 присутствующих. При этом агрессивную политику Путина не стали признавать аж 5 стран, включая саму Россию.