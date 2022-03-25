Российская правозащитница о зверствах военных РФ: Грозный тоже бомбили, но все было лояльнее. В Украине они особо жестоки

Правозащитница и ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентина Мельникова заявила, что российские солдаты в Украине действуют крайне жестоко. Такие зверства, как сейчас, даже не творились во время двух воен в Чечне.

В интервью на канале "Скажи Гордеевой" Мельникова сообщила, что наибольшие зверства со стороны российских военных наблюдаются в мирных городах. Дошло даже до того, что Россия начала угрожать ядерным оружием (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Секретарь Союза комитетов солдатских матерей РФ сравнила войну в Украине и Чечне (1994-1996 гг.). По ее словам, разница в действиях российских колоссальная: "Это по-другому, во-первых, потому что очень большая территория. Очень большое количество войск с обеих сторон. Очень жестоко ведут себя российские войска по отношению к населенным пунктам. Грозный бомбили, бомбили там другие города, бомбили горы, но это было, может быть цинично, растянуто во времени. Пока следующий этап – мы с этим разгребаемся: кто-то поехал, кто-то забрал, кто-то договорился. И офицеры, и прокуроры тогда военные тоже были лояльные: маманьки им приводили освобожденных, они им там какие-то документы давали. В общем, нормально".

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Мельникова отметила, что в войне с Украиной все по-другому. Уже прошло много дней: и потери, и разрушения колоссальные. Даже дошло до угроз ядерным оружием.

"Я впервые испугалась за 30 с лишним лет. Никогда не боялась, всегда знала: разрулим как-нибудь, что бы ни было. А вот тут испугалась. Намерения слишком четкие", – сказала правозащитница.

Секретарь Союза комитетов солдатских матерей РФ отметила, что нет ничего, что могло бы остановить человека, "если он захочет кинуть куда-нибудь не просто ракету, а ядерные боеголовки".

Известно, что российская армия за месяц вторжения в Украину потеряла больше солдат, чем во время двух воен Чечне и за 10 лет боевых действий СССР в Афганистане. Сейчас количество смертей среди военных РФ в Украине насчитается более 16 тысяч, тогда как в Чечне их было более 13 тысяч, а в Афганистане – более 15 тысяч. Известно, что первая чеченская война длилась с 1994 по 1996 год, вторая – с 1999 по 2000 год, а афганская – с 1979 по 1989 год.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мельникова заявила, что ни одна российская женщина не забрала своего сына, брата или мужа, которых отправили воевать в Украину. Они знали, что будет вторжение РФ, но побоялись сделать все, лишь бы их родные остались живы.

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