Российская правозащитница: мы говорили, что РФ пойдет войной на Украину, но ни одна с*кина дочь не забрала своего сына

Правозащитница и ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентина Мельникова заявила, что ни одна российская женщина не забрала своего сына, брата или мужа, которых отправили воевать в Украину. Они знали, что будет вторжение РФ, но побоялись сделать все, лишь бы их родные остались живы.

Об этом Мельникова рассказала в интервью на канале "Скажи Гордеевой". Она сравнила нынешнюю ситуацию в России с событиями 1995 года, когда была война в Чечне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы с декабря говорили: "Ребята, войска пойдут на Украину". Столько войск на границе, перекинутых со всей страны, это не могло быть никакими учениями, никакой угрозой... Это понятно, что туда скидывают народ, чтобы они шли воевать. Слишком много, слишком большая линия. Если бы они хотели исключительно Донбасс, все бы ограничивалось исключительно Ростовской областью, как это было в 2014-2015 году", – отметила секретарь "Союза комитетов солдатских матерей РФ".

Видео дня

Правозащитница рассказала, что особое напряжение ощущалось уже перед Новым годом. Ей звонили матери российских солдат и говорили, что сыновей везут на границу с Украиной и спрашивали, что делать: "Что делать? А вы поезжайте и забирайте их. Что я могу сказать? Как мы в 1995 году говорили, так и сейчас говорим".

По словам Мельниковой, матери не сильно спешили это делать и лишь отвечали: "Как же я поеду...".

Она же советовала: "Позвони и скажи, чтобы они бежали из части к кому-нибудь в безопасное место, я пришлю им какой рапорт, в военную прокуратуру – и тишина". Матери российских солдат на это отвечали с опасением: "А его Трибунал расстреляет".

"Я на третьей разозлилась, говорю: "Девка, ты молодая. Откуда ты слово такое знаешь – Трибунал? Ни одна сукина дочь и ни один сукин сын – никто никуда не поехал. Это то же было в 1995 году", – возмутилась она.

По словам Мельниковой, тогда также никто – солдаты и даже офицеры – не понимали до 1 января 1995 года, куда их собирают.

"Телевидение же показывало этот ужас, эти тела, вот там чего все суетятся... Пока или они не увидели, или родственники не увидели – во всяком случае очень быстро поднялся шум, поднялись родители, стали нам звонить. Мы говорили: "Все, кто может, поезжайте в часть, забирайте". Тоже отвечали: "Ну, а как". Мы говорили: "Либо через дырочку в заборе, либо через коньяк на КПП, либо за деньги", – отметила она.

Правозащитница добавила, что таки были "героические родители", которые из воинских частей забирали сразу же много солдатов.

"У нас был такой папашка, который из-под Твери 60 человек увел. Зимой, лесами, оттуда, из этой части. Мы спрашивали, как он договорился, но он не говорил. То есть люди пытались как-то защищаться..." – сказала он.

Мельникова утверждает, что нет разницы – срочник или контрактник – если человек не хочет воевать, то не должен.

"Есть мама, есть жена, приехала, забрала, спрятала. Прокурорам написали рапорт. Они воевать не обязаны", – сказала она, добавив: каждому солдату должны были зачитать приказ перед тем, как отправлять воевать.

"Должен быть приказ... Раз они не знали, куда едут – значит им приказы не зачитывали. Значит реально – они никто, и звать их никак", – объяснила Мельникова.

Как писал OBOZREVATEL, русские матери начали бить тревогу, требуя от властей вернуть домой их сыновей – солдат, ушедших на войну в Украину и попавших в плен. Узнавать захваченных оккупантов стали благодаря видео и фото, которые распространяют украинские военные и СМИ с целью донести до россиян мысль, что РФ вторглась на нашу территорию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!