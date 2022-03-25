Российская депутат выступила против Путина и войны с Украиной и призвала солдат РФ сдаваться в плен

В России воронежская депутат районного совета прямо на заседании произнесла антивоенную речь. Она назвала войну в Украине военным преступлением Путина.

Депутат от КПРФ Семилуцкого райсовета Воронежской области Нина Беляева открыто выступила против действий Путина в Украине и призвала российских военных складывать оружие и сдаваться в плен. Видеозапись части ее речи появилась в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я против того решения, которое было принято президентом РФ и против действий, которые сегодня совершаются на территории суверенного государства Украина. Я считаю то, что происходит, военным преступлением".

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В ответ на заявления коллег о том, что Украина якобы готовилась напасть на Россию, Беляева ответила, что это действительно пропагандистские заявления режима.

"У вас исходные данные ложны, на нашу страну никто не нападал. И завтра никто бы не напал. Это просто то, что вам пропагандисты в головы вложили, потому что нет никакого реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну. Только голословные заявления ", – ответила депутат.

Нина Беляева также ответила присутствующим и на упреки о нацистах в Украине. Она выразила недоумение по поводу того, как можно называть украинского президента Владимира Зеленского нацистом.

"Нацистов там нет. Очень странно доказывать людям, что русскоязычный украинец еврейского происхождения может быть нацистом. Это что должно быть в голове, чтобы такое утверждать?", – заявила Беляева.

Российская депутат на этом не остановилась и призвала солдат РФ складывать оружие и сдаваться ВСУ, чтобы не участвовать в военном преступлении руководства.

За такие заявления депутата исключили из комиссии по депутатской этике Совета народных депутатов Семилуцкого района и угрожали исключить из фракции.

Нина Беляева уже прокомментировала такие угрозы и заявила, что по закону нельзя выгнать депутата из фракции за высказывание личного мнения.

Депутат также ответила и на обвинение в том, что она призвала российских солдат нарушить присягу и сдаться в плен.

"Я назвала это выбором каждого христианина. Это один из выходов для солдат не участвовать в тех действиях, к которым их принуждает руководство", – заявила Беляева.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты начали сдаваться украинцам вместе с техникой.

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал о судьбе, которая ждет пленных военных РФ в Украине. По его словам, они будут привлекаться к восстановлению экономического потенциала страны. Также возможный другой вариант – их могут использовать как обменный фонд.

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