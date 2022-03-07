Роспропаганду уличили в новом фейке о "непобедимой армии"

Российские так называемые СМИ и вражеские Telegram-каналы запустили новый фейк о "непобедимых" Вооруженных силах РФ. В этот раз они перекрутили слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом сообщила украинская Госспецсвязь на своем канале в Telegram. В ведомстве обратили внимание на вопиющие факты.

"Российская пропаганда распространяет очередной фейк, что Э.Блинкен во время визита в Литву вроде бы заявил, что российская армия намного превосходит украинскую и способна "перемолоть" ее. Это сознательная дезинформация в рамках информационной войны против Украины", – сообщили в Госспецсвязи.

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На самом деле государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN сказал: "Развязанная кремлевским лидером война против Украины обречена на поражение, и даже несмотря на получение контроля над некоторыми украинскими городами Путину суждено было проиграть из-за мужества и жесткого сопротивления украинцев".

Гражданам Украины стоить быть особенно внимательными и бдительными – сейчас в российских СМИ участились откровенно лживые публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство цифровой трансформации и Министерство культуры запустили проект "Интернет-войска Украины" для координации информационной войны против российских оккупантов. Он помогает простым пользователям бороться с вражеской пропагандой и максимально распространять правдивые новости о событиях в Украине по всему миру с помощью простых заданий.

Каналы проекта:

"Защищайте Украину, как можете – сражайтесь в соцсетях! Будет актуальна информация о войне, которую нужно оперативно ругать, шерить, отмечать в соцсетях", – призывают авторы проекта.

Присоединиться к борьбе з пропагандой на интернет-фронте может каждый, независимо от возраста, пола и навыков. На каналах собраны очень простые задания, для выполнения которых достаточно просто смартфона.

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