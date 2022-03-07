Эта война была ожидаемой и неожиданной одновременно.

Кажется, еще вчера я руководил консалтинговой компанией, а уже сегодня я делаю все от меня зависящее для помощи нашей армии, медикам и территориальной обороне.

Украинцы еще раз доказали свою сплоченность и способность к самоорганизации в критические моменты.

Мы это уже видели в 2014 году, когда руками волонтеров была укомплектована армия и обеспечена всем необходимым. Мы снова видим это сейчас.

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Це – унікальний код нашої нації. Це саме та фатальна помилка нашого ворога, який вирішив просто закрити на це свої очі або повірити в свою ж нісенітницю, що українці такі ж самі, як і росіяни.

І ця помилка коштуватиме ворогу життя і нормального майбутнього для багатьох поколінь їх людей.

Ворог розраховував на свої hard skills та зробив ставку на свою вогньову міць проти наших soft skills, цінностей та національної ідентичності. І програв.

Так, ми ще не перемогли ворога і не закінчили війну, але ворог вже отримав нищівного удару. Його хвалена армія розбита вщент, а держава – на грані економічного колапсу.

Але не треба себе тішити швидким закінченням цієї війни. На жаль, нам треба готуватись до довгострокової роботи і перебудови життя під нові воєнні реалії. Наразі задача кожного з нас – сісти і виважено подумати, як саме я можу бути корисний своїй сім’ї, своїм близьким, своїй державі. А далі –почати діяти, робити роботу, яка буде нас крок за кроком рухати до перемоги.

Від дій людей, волонтерів, бізнесу та політиків залежить наше майбутнє і кожен з нас має зробити якомога більший вклад у його забезпечення.