Родители погибли под завалами: история 16-летнего Романа из Николаева в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Родители 16-летнего Романа оказались под завалами после того, как российские войска ударили по жилой пятиэтажке в Николаеве. В ту ночь погибли еще 5 человек. Мамы парня не стало в ее день рождения.

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Своей историей Роман поделился с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Меня зовут Рома. Я живу у бабушки с дедушкой в городе Николаев. Учусь в училище на повара-бармена. Мы просто жили. Мама рисовала на планшете, она по профессии художником была. Папа, это был мой отчим, очень хорошим был человеком", – делится парень.

В начале полномасштабной войны они несколько дней прятались в подвале, но позже снова поднялись в дом. Воды в городе не было, поэтому Рома приносил ее самостоятельно. По совету отца, парень с мамой выехали в Калуш, но через месяц вернулись.

"Я был в своей комнате, обновлял Windows на компьютере. Не спал до 3 ночи. Только ложусь – слышу звуки. Подумал, что в соседний дом попало. Открываю дверь в коридор: пыль везде, и входов в комнаты нет", – рассказал Роман о ночи ракетного удара.

Он позвал, но никто не откликнулся. По стечению обстоятельств комната парня вообще не пострадала, даже ничего не упало. Пол квартиры больше не было... Впоследствии увидел соседей с фонариками и решил выходить из дома: собрал вещи, которые мог взять. Вспоминает, что в тот день мама приготовила пирожки и бисквитный торт к своему дню рождения. Торт он с собой не взял — слишком большой.

"Я вышел во двор, сказал, что под завалами мои родители. Дедушка пошел смотреть, а мы с бабушкой ждали утра. Из списка погибших мы узнали, что нашли тела моего папы, а потом мамы", — вспоминает Рома.

Юноша говорит, что планирует остаться в Николаеве — городе, где есть его родные и друзья. Он мечтает, чтобы не было войны, из-за которой умирают люди. Смотрите и слушайте его историю по ссылке.

История Романа стала частью архива Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

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