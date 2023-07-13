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"Родина-Мать" наконец-то получит трезубец: его бесплатно изготовит "Метинвест"

Мария Шевчук
Общество
1 минута
231
'Родина-Мать' наконец-то получит трезубец: его бесплатно изготовит 'Метинвест'

Группа Метинвест бесплатно изготовит и передаст государству сталь для нового герба-трезубца на щите монумента "Батькивщина-Мать", который в ближайшее время заменит герб советского союза. Проект реализует Министерство культуры и информационной политики Украины вместе с партнерами и финансовыми донорами в продолжении процесса декоммунизации и дерусификации в Украине. Монтаж должен быть завершен до 24 августа.

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Сообщается на сайте "Метинвест".

Для создания проекта и ремонтных работ по Тризубу Группа Метинвест аккумулировала значительные ресурсы и привлекла специалистов из нескольких предприятий компании в Украине. Конкретно прокат стали для обновленного знака выполнили работники "Запорожстали", специально по заказу Министерства культуры.

"Родина-Мать" наконец-то получит трезубец: его бесплатно изготовит "Метинвест"

"Мы считаем, что один из самых главных символов несокрушимости украинского народа должен украшать трезубец из высококачественной украинской стали – как символ идентичности украинцев, которым мы гордимся. Специально для этого проекта мы восстановили марку стали, из которой в 1981 году был создан весь монумент, а его была создана из стали "Запорожстали", - сказал генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

Напомним, Группа Метинвест Рината Ахметова – одна из крупнейших и опытных компаний по изготовлению стали в Украине, производитель продукции для стального строительства известен во всем мире. Среди известных объектов из стали компании – Дарницкий мост, Новое безопасное укрытие чернобыльской АЕС, НСК "Олимпийский", лондонский небоскреб Shard, города Святого Георгия в Генуе и еще сотни реализованных проектов в Украине и мире.

Как известно, в приложении "Дия" был проведен опрос о судьбе герба СССР на щите монумента "Родина-мать". В нем приняли участие около 800 тысяч украинцев. Больше всего – 85% – респондентов проголосовали за замену герба СССР на трезубец. Опрос по замене символа на монументе "Родина-Мать" стал одним из самых массовых.