'Родина-Мать' наконец-то получит трезубец: его бесплатно изготовит 'Метинвест'

Группа Метинвест бесплатно изготовит и передаст государству сталь для нового герба-трезубца на щите монумента "Батькивщина-Мать", который в ближайшее время заменит герб советского союза. Проект реализует Министерство культуры и информационной политики Украины вместе с партнерами и финансовыми донорами в продолжении процесса декоммунизации и дерусификации в Украине. Монтаж должен быть завершен до 24 августа.

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Сообщается на сайте "Метинвест".

Для создания проекта и ремонтных работ по Тризубу Группа Метинвест аккумулировала значительные ресурсы и привлекла специалистов из нескольких предприятий компании в Украине. Конкретно прокат стали для обновленного знака выполнили работники "Запорожстали", специально по заказу Министерства культуры.

"Мы считаем, что один из самых главных символов несокрушимости украинского народа должен украшать трезубец из высококачественной украинской стали – как символ идентичности украинцев, которым мы гордимся. Специально для этого проекта мы восстановили марку стали, из которой в 1981 году был создан весь монумент, а его была создана из стали "Запорожстали", - сказал генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

Напомним, Группа Метинвест Рината Ахметова – одна из крупнейших и опытных компаний по изготовлению стали в Украине, производитель продукции для стального строительства известен во всем мире. Среди известных объектов из стали компании – Дарницкий мост, Новое безопасное укрытие чернобыльской АЕС, НСК "Олимпийский", лондонский небоскреб Shard, города Святого Георгия в Генуе и еще сотни реализованных проектов в Украине и мире.

Как известно, в приложении "Дия" был проведен опрос о судьбе герба СССР на щите монумента "Родина-мать". В нем приняли участие около 800 тысяч украинцев. Больше всего – 85% – респондентов проголосовали за замену герба СССР на трезубец. Опрос по замене символа на монументе "Родина-Мать" стал одним из самых массовых.