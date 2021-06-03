Ривненский облсовет по политическим мотивам заблокировал финансирование медиков и спасателей – ОГА

Депутаты Ривненского областного совета не поддержали финансирование департамента гражданской защиты и здравоохранения. Тем самым они заблокировали финансирование медицинских учреждений и службы чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщила пресс-служба Ривненской ОГА. Как пояснил глава областной администрации Виталий Коваль, накануне было принято решение об объединении двух управлений – здравоохранения и чрезвычайных ситуаций – в единый департамент.

"Уже больше года деятельность этих подразделений тесно связана между собой – для качественного реагирования на чрезвычайную ситуацию с COVID-19. А сегодня депутаты не поддержали решение о реорганизации структурного подразделения. Это означает, что департамент не сможет быть главным распорядителем средств. Фактически Ривненский облсовет остановил финансирование отрасли медицины и чрезвычайных ситуаций", – заявил он.

Против финансирования нового департамента выступили депутаты от "Европейской Солидарности", "Радикальной партии", "За майбутнє" и "Свободы".

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По словам директора департамента Олега Вивсянника, из-за политических амбиций депутатов медики и чрезвычайники не получат зарплату. Кроме того, под угрозой финансирование программы "Дети Ривненщины", программы борьбы с коронавирусом, закупка онкопрепаратов для детей. Невозможность оплачивать коммунальные расходы создает риски для обеспечения кислородом ковидных пациентов, работы станции переливания крови и всей областной системы здравоохранения.