Ривненщина завершила первые в этом году объекты "Большой стройки" – садик и приемное отделение

В Ривненской области после проведения реконструкции в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" готовятся к открытию детский садик и приемное отделение неотложной помощи. Эти объекты станут первыми в этом году, введенными в эксплуатацию в ходе "Большой стройки".

Об этом сообщается на сайте Ривненской ОГА. Первый в истории села Горбакив детский садик примет 50 детей. Под здание садика на три группы была реконструирована старая школа.

Строительные работы завершились также в приемном отделении Ровенской областной клинической больницы. В ходе реконструкции в отделении были обустроены просторные светлые кабинеты, установлены мебель и современное оборудование.

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"Обновленный детсад в Бабинской громаде и приемное отделение уже готовят к открытию. Сейчас строительная готовность этих объектов – 100%", – сообщил заместитель главы Ровенской ОГА Игорь Тимошенко.

Напомним, в 2021 году в Украине будет построено и реконструировано 95 школ и 75 детских садиков. Об этом ранее сообщал заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.