РФ заблокировала ротацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: заявление МИД

Оккупационные войска государства-агрессора России, которые оккупировали город Энергодар в Запорожской области, блокируют доступ работников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на захваченную Запорожскую атомную электростанцию. В Министерстве иностранных дел Украины призвали западных партнеров вмешаться в ситуацию.

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В сообщении на сайте ведомства, опубликованном в воскресенье, 19 февраля, подчеркнули, что действия Москвы могут повлечь за собой катастрофу. В первую очередь это связано с тем, что оккупанты продолжают размещать на ядерном объекте и рядом с ним свою военную технику.

Милитаризация ЗАЭС Россией является грубым нарушением норм международного права. Кроме того, Москва открыто игнорирует резолюции, принятые в МАГАТЭ. В них Россию призывают вывести со станции не только технику, но и российский персонал.

В то же время, как стало известно из сообщения МИД, оккупанты блокируют ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. В ведомстве призвали Москву обеспечить перемещение специалистов учреждения на станцию через временно оккупированные территории.

В украинском ведомстве отметили, что международное сообщество обязано расширить экономические ограничения против "Росатома" и связанных с ним компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генеральном штабе ВСУ ранее рассказали, что российские оккупанты планируют возобновить работу Запорожской атомной электростанции. Таким образом, они хотят воровать электроэнергию в РФ.

Как известно, оккупанты превратили захваченную Запорожскую атомную электростанцию в собственную военную и ремонтную базу. В настоящее время ЗАЭС не производит электроэнергию.

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