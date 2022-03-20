РФ снизила темпы переброса техники, но готовит вторжение еще более 20 тыс. чел. – Conflict Intelligence Team

Россия продолжает перебрасывать в Украину свою военную технику, однако с интенсивностью ниже, чем в месяцы перед вторжением. При этом российские силы могут располагать еще до 40 незадействованных батальонно-тактических групп (общей численностью более 20 000 чел.), к подготовке которых, впрочем, есть закономерные вопросы.

О такой предварительной информации на своем сайте сообщили исследователи вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team. Что касается передвижения техники, то группа ссылается на данные, полученную от подписчиков.

Так, 17 марта в Ростове-на-Дону заметили эшелон с танками (согласно базе данных РЖД, он следует со станции Сибирцево Приморского края, где дислоцируется 60-я мотострелковая бригада 5-й общевойсковой армии РФ).

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18 марта к северу от Ростова-на-Дону местные жители видели передвижение БТРов и грузовиков. Они следовали в северном направлении – то есть, по всей вероятности, с Северного Кавказа или из Краснодарского края. С того же направления, вероятно, идут российские гарнизоны из Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, в РФ зафиксировали переброску инженерных машин. Так, в Иркутской области видели много военных эвакуаторов РЭМ-КЛ и МТП-А2, которые могут понадобиться для брошенной или сломанной техники.

18 марта из Красного Села (Санкт-Петербург, Красносельский район) на эшелоне засняли понтонный парк ПМП-М, предназначенный для наведения временных мостов. Предварительно, он относится к 30-му инженерно-саперному полку 6-й общевойсковой армии.

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