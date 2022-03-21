РФ разрушает жизни миллионов людей: Подоляк рассказал, сколько украинцев покинули свои дома из-за войны

С начала российского вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, в европейские страны выехали уже более 3 миллионов украинцев. Общее же количество вынужденных переселенцев значительно больше.

Об этом написал советник главы Офиса президент Михаил Подоляк. Он отметил, что людям пришлось покинуть свое жилье и работу.

"Более 3 млн украинцев вынуждены уехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые в результате войны покинули свои города, свою работу, – 11-12 млн", – написал он.

Советник главы ОПУ призвал осознать эту цифру и признать, что страна-агрессор Россия "разрушает жизни миллионов людей".

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"Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?" – риторически спросил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН назвали ситуацию с украинскими беженцами в странах ЕС – самым большим кризисом со времен Второй мировой войны. Ранее в ООН также сообщали, что ежедневно из Украины вывозят от войны около 75 тысяч детей.

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