РФ рассчитывала максимум на 30 дней войны, но врага нельзя недооценивать, – замминистра обороны Маляр

Война в Украине изнуряет Россию, так как Кремль рассчитывал на быструю "спецоперацию" (максимум – на 30 дней). Однако защитники нашей страны должны быть готовыми ко всем возможным вариантам развития событий.

Об этом в субботу, 19 марта, в прямом эфире телемарафона "UAразом" заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Таким образом она отреагировала на слова экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса.

Последний, напомним, считает, что следующая неделя будет решающей в войне. После этого у нашего государства будет более выгодная позиция на переговорах.

"То, что война изнуряет нашего врага, это совершенно точно. Враг планировал за 30 дней по максимуму реализовать свою операцию, поэтому у них действительно ресурс был рассчитан на этот период", – согласилась Маляр.

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Однако представительница Минобороны уверена, что списывать РФ рано и неправильно с точки зрения защиты страны. Необходимо проработать и подготовиться к разным сценариям, агрессора нельзя недооценивать.

"Но то, что российским войскам на территории Украины был нанесен большой ущерб и они понесли огромные потери – это так. То, что они ищут пути пополнения личного состава, техники, обращаются за помощью к другим странам, свидетельствует о том, что им сложно", – добавила представительница министерства.

Кроме того, она указала на важность санкций, которые подрывают экономическое положение РФ. Пока что имеющийся ресурс позволяет Кремлю держаться на плаву, и это понимают в Украине. Из этого следует, что ограничительные меры против страны-агрессора нужно расширять еще больше.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

на 24-й день полномасштабной войны в Украине Россия не перестала прицельно обстреливать жилые кварталы и терроризировать мирных граждан.

Самая сложная ситуация 19 марта наблюдалась в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

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