РФ привлекает к войне против Украины охранные компании: пленный оккупант признался, что ему обещали $2 тыс. Видео

Россия вовлекает частные охранные фирмы в войну с Украиной. Их нанимают для доставки груза.

Об этом рассказал один из таких "частных охранников", попавший в плен к украинским военным. Видео опубликовала Служба безопасности Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Оккупант признался, что за 2 тыс. долларов США пошел работать в охранную фирму в Ростове. Его, гражданского мужчину, наняли доставлять груз, информацию о котором держали в секрете. Позже оказалось, что его задача – доставить 2 КАМаза боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова.

Видео дня

В СБУ отметили, что украинские военные разгромили вражескую колонну. Пленник только получил ранение.

Он понял, что никто не собирался рассчитываться с "добровольными смертниками" из "охранного агентства" – их послали на верную смерть.

Напомним: многие пленные российские военнослужащие заявили о намерении остаться в Украине, поскольку боятся, что их в России расстреляют. По их словам, их дома уже и так считают мертвыми.

Один из пленных рассказал, что их убивают свои, чтобы они не возвращались домой. Поскольку побывавшие в Украине военные являются живым доказательством маниакальной лжи Путина. Чеботаревский также подтвердил, что в Украине воюют солдаты-срочники РФ, за которых подписывают контракт без их согласия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

пленный военнослужащий оккупационной армии РФ, 18-летний Михаил Кузьмич из Оренбурга, попросил остаться в Украине, потому что боится репрессий или даже убийства на родине;

пленный оккупант Максим Демьянов на пресс-конференции 9 марта извинился перед украинцами за то, что российские войска вторглись на территорию нашего государства. Также он обратился к соотечественникам с призывом завершить войну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!