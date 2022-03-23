РФ планирует силовое подавление протестов жителей оккупированных территорий Украины, – британская разведка

Британские разведчики получили информацию о том, что Россия попытается подавить протесты, на которые украинцы выходят во временно оккупированных российскими военными городах. Для этого страна-агрессор будет использовать насильственные меры.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Британии в Twitter во вторник, 22 марта. Там сказано, что РФ уже пыталась остановить протесты, распространяя пропаганду и дезинформацию, но эти попытки провалились.

Не увенчались для страны-агрессора успехом и попытки установить марионеточных прокремлевских "лидеров" в населенных пунктах и манипулировать СМИ.

Разведчики отметили, что украинский народ продолжает сопротивляться принудительной оккупации своих территорий

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"Россия, вероятно, отреагирует на эти неудачи применением насильственных и принудительных мер в попытке подавить украинское население", – сказано в сообщении.

Отметим, что во временно оккупированном Херсоне местные жители продолжают выходить на мирные митинги, чтобы высказать россиянам свою гражданскую позицию. На акции 22 марта, оккупанты применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их. Но испугать свободных херсонцев врагам не удалось – когда дым рассеялся, часть жителей снова вернулась на площадь.

А днем ранее оккупанты начали стрелять по людям и применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Предварительно, было известно по меньшей мере о двух раненных оккупантами херсонцах.

В оккупированном Бердянске также не утихают антироссийские митинги. На акции 20 марта российские военные начали избивать и задерживать митингующих. Были также слышны выстрелы в воздух.

Митинги в поддержку Украины проходят в разных временно оккупированных городах государства. Люди выходят на улицы с национальной символикой и антироссийскими плакатами.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские разведчики заявили, что наступление российских оккупантов остановилось в том числе и из-за эффективной обороны Украины в небе. Страна-агрессор не смогла взять воздушное пространство под контроль.

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