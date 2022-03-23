Результаты января-февраля: Альфа-Банк Украина работает в штатном режиме, достаточность капитала высока

Альфа-Банк Украина подвел итоги работы в январе-феврале 2022 года. Так, банк продолжает работать в штатном режиме в соответствии с постановлением НБУ о работе банковской системы в условиях военного положения.

Сотрудники банка, рискуя своей жизнью, обеспечивают оперативную инкассацию и выходят на работу в отделения банка по всей стране. Ежедневно работают более 100 отделений из 200 существующих.

По результатам февраля по сравнению с январем 2022 года уровень достаточности капитала банка H2 сократился лишь на 0,3 п.п., с 13,3% до 13%. Другими словами, банк выполняет все требования НБУ по адекватности регуляторного капитала.

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Напомним, в 2021 году банк успешно прошел стресс-тестирование НБУ – даже по наиболее жесткому сценарию необходимости в дополнительном капитале обнаружено не было.

Альфа-Банк Украина обслуживает более 1,5 млн клиентов-физлиц. Это означает, что от своевременных и качественных банковских услуг Альфа-Банка зависит благосостояние 4-6 млн. украинцев (вместе с членами их семей). Банк входит в ТОП-3 украинских банков по объему средств физических лиц.