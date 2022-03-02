Резников о силе духа украинцев: граждане, которые говорят на разных языках, вместе оказывают сопротивление оккупантам РФ

Министр обороны Алексей Резников заявил, что несмотря на множество отличий, сейчас все граждане Украины сплотились в борьбе с российской агрессией. По его словам, никакого "русского мира", который раньше пытались навязать украинцам, не существует.

Также он подчеркнул, что украинцы оказывают героическое сопротивление российским оккупантам. Об этом Резников написал у себя в Facebook.

Глава оборонного ведомства отметил, что от рук российских оккупантов страдают многие украинские города и села.

"Сейчас от российского террора страдают многие наши города и села, но больше всего – Харьков, Мариуполь и Херсон. Это излишнее подтверждение тому, что никакого "русского мира" не существует. Есть нацистская идеология в уме у толики маньяков, которые пока держат власть в России", – заявил Резников.

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Также он подчеркнул, что сплоченность и огромное желание выгнать врага со своей земли обязательно приведут Украину к победе.

"А есть украинские граждане, говорящие на разных языках, ходят в разные церкви и молитвенные дома, вместе оказывают героическое сопротивление российским оккупантам. И мы обязательно победим!", – подчеркнул министр обороны.

Напомним, сотни жителей Мелитополя Запорожской области вышли на митинг против российских оккупантов. С государственными флагами и лозунгом "Мы здесь власть" людям удалось прогнать колонну вражеской техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины 128 отдельной горно-штурмовой бригады вступили в бой с российскими оккупантами и вынудили их бежать. Технику и боеприпасы, брошенные врагом, теперь ВСУ будет использовать против него.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ захватили шесть новейших российских танков Т-80БВМ под Харьковом.

А в Черниговской области оккупанты несут потери даже от рук местного населения: жители одного из сел взорвали технику врага.

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