Резников о потерях РФ в Украине: в Кремле уже не знают, как объяснять происходящее

В стране-агрессоре России уже не знают, как публично объяснять свои потери в войне против Украины. В последние дни там было похоронено больше военных, чем Москва признала погибшими.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова. ВСУ и тероборона уничтожили целый ряд подразделений, которые в РФ считались элитными.

"В Кремле уже не знают, как объяснять происходящее. Ведь за эти дни они похоронили в регионах России больше солдат, чем официально признали свои потери", – написал министр.

Он отметил, что откровенная ложь Москвы о потерях уже не помогает скрывать реалии. В то же время "правда пугает" российское военное руководство и общество.

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Резников добавил, что украинские защитники почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений, которые считались "элитными". Кроме боевого состава было ликвидировано и командование подразделений.

Министр рассказал, что сейчас РФ пытается найти "наемников по всему миру" и отчаянно стремится "толкнуть в ад войны с Украиной" войска Беларуси.

"Позиция нашей армии очень четкая – все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они ни были. Мы это повторяли неоднократно", – подчеркнул Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 21 марта в войне против Украины было убито около 15 тысяч оккупантов. Также было уничтожено около полутысячи танков.

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