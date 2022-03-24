Резников: наша армия выстояла, усиливается за счет резерва и переходит к активной обороне

Украинская армия выстояла месяц борьбы против российской оккупацией. В настоящее время ВСУ усиливается за счет резерва и переходит к активным оборонным действиям.

Также увеличивается поддержка международного сообщества. Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников на своей Facebook-странице.

"Этот период войны, которая началась нападением России на Крым более 8 лет назад, войдет в историю как " месяц несокрушимости"", – отмечает чиновник.

Он добавляет, что уже сейчас армия Кремля несет большие убытки. Так украинские бойцы уничтожили более 100 самолетов, 125 вертолетов, 520 танков и 1500 бронемашин. В целом потери врага составляют более 40 тысяч человек, учитывая погибших, раненых, пленных и пропавших без вести.

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Резников обращает внимание, что военные Путина воюют с мирными жителями Украины. Они убили более 120 детей, еще тысячи несовершеннолетних потеряли родителей, дом или вынуждены были переехать. Также он напоминает о доме престарелых, который обстреляли оккупанты из танка.

"Это сознательное убийство беззащитных, военное преступление. Это не армия – это стая террористов, преступников и трусов", – констатирует глава Министерства обороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что НАТО опубликовало данные о потерях России в войне против Украины.

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