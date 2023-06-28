Режиссер 'Мавки' научил детей рисунку и анимации на смене 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова

К участникам летней смены "Блогер Кэмп" от Фонда Рината Ахметова пришел режиссер известного анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" Олег Маламуж. В летнем лагере отдыхают, оздоравливаются и психологически восстанавливаются пострадавшие от войны дети.

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"Я очень благодарен Фонду за то, что вы делаете для детей такую активность. На мой взгляд, то количество травм, которое дети сейчас получают, мы можем преодолеть именно таким образом: отвлекая, переключая детей, создавая для них такие островки безопасности, покоя, креативности, чтобы дети не жили постоянно в напряжении. Здесь нет стресса. Все работают, чтобы коммуникировать, что-то создавать, что-то вместе делать. Это очень важно для психики формирующегося ребенка. Сейчас мы формируем его мировоззрение. режиссер.

Вместе с детьми Олег Маламуж провел два продуктивных дня. В первый раз занимались рисованием. Режиссер уверен, это не талант, а навык, поэтому рисовать могут все. Профессионал помогал детям избавиться от страха неудачи и создавать сразу много творческих работ — в час более 20 рисунков, скетчей.

"Мне очень понравился этот урок. Я понял, что нужно заниматься рисованием. И то, что рисование может потребоваться в жизни", — поделился Сергей, участник смены.

"Было классно. Так можно быстро научиться рисовать. Я хочу еще так пробовать - рисовать быстро, на время. Было прикольно", - добавила участница София.

Второй день был посвящен специальности аниматора. Режиссер рассказывал о работе над сценарием, героях, истории, разработке визуалов и трехмерных вселенных. Дети охотно задавали вопросы и были явно заинтересованы в этой теме.

"Эти активности очень полезны, очень интересны. Во-первых, они знакомят с миром профессий. Для детей это возможность погрузиться, прикоснуться и узнать что-то изнутри. И, возможно, сориентироваться в профессиональном выборе", — отметила Ольга Фролова, психологи Фонда.

В проекте "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" принимают участие дети 8-14 лет. В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили более 4750 детей со всей страны.