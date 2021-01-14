Ретроградный Уран закончился: таролог рассказала, что это значит

15 января – первый день прямого движения ретроградного Урана. До этому с 15 августа можно было наблюдать его ретроградное движение, которое случается с периодичностью раз в год и может длиться по 4-5 месяцев.

Как OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка, в течение этого периода случилось немало революционных бурь, хаоса и других непредвиденных событий, за которые, собственно, и отвечает эта планета.

"Одни только протесты в Беларуси чего стоят. Даже в обычно спокойной Америке за это время произошли определенные политические изменения и не обошлось без довольно острых конфликтов", – напомнила она.

По ее словам, уже с 15 января Уран будет двигаться прямо, и можно рассчитывать на то, что хаос, в том числе, в политической жизни несколько утихнет, а события вокруг будут приобретать более прогнозируемую и предсказуемую логику.

"Впрочем, этот более или менее спокойный период продлится до 20 августа, и затем снова Уран будет двигаться в ретроградном направлении и можно ожидать очередную порцию революционных изменений", – подчеркнула эксперт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что означает выход Урана с ретроградности и как это повлияет на знаки зодиака.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка рассказала, что с 17 по 21 января на Украину вместе с морозами надвигаются магнитные бури. Сильных колебаний они не принесут, но для чувствительных людей могут оказаться довольно болезненными. Особенно на них стоит обратить внимание Овнам, Львам и Стрельцам.