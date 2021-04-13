Ретроградный Сатурн в мае: астролог дала важный совет

В мае ожидается множество важных астрологических событий. Одним из них будет переход Сатурна к ретроградному движению.

Поэтому расслабляться в течение месяца не стоит, важно работать в том же темпе, что и раньше. Об этом написала в Instagram астролог Юлия Погорельченко.

"Май будет гораздо интенсивнее в плане астрологических событий. Мой совет: не расслабляться, а работать так же в своем темпе, кто как может, но не тормозить", – отметила она.

11 мая нас ждет новолуние в знаке Тельца, а также полнолуние 26 мая в знаке Стрелец. В этот же день будет лунное затмение, которое откроет летний коридор затмений.

В течение месяца Меркурий будет особо активен и 4 мая войдет в знак своей обители – Близнецы, где пробудет до 12 июля. Так долго он будет находиться там потому, что с 30 мая войдет ретроградное положение.

Венера 9 мая тоже перейдет в Близнецы, а 14 мая Юпитер почти на два месяца выскочит в знак Рыбы.

Также Сатурн с 23 мая и аж до октября будет ретроградным, что заставить нас заново пройти все свои ошибки.

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