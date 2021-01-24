Ретроградный Меркурий: каким знакам нужно быть особенно осторожными

Понятие "ретроградный Меркурий" уже почти стало нарицательным. Его винят в разных проблемах и неурядицах.

В 2021 году первый отрезок времени, когда Меркурий будет ретроградным, будет с 30 января по 21 февраля. К каким опасностям в это время готовиться представителям разных знаков Зодиака, Kp.ru рассказала астролог Елизавета Небесная.

Овен

Особое внимание ему стоит проявить к финансам: расходы тщательно контролировать и вести их учет. Также стоит следить за документами, вчитываться в каждый знак.

Телец

В период ретро-Меркурия стоит перестать общаться с токсичными людьми и закончить бесперспективные отношения. Ссор вряд ли удастся избежать. Умерьте свою агрессию.

Близнецы

Важно следить за здоровьем. Иммунитет может подвести из-за стрессов. Позаботьтесь об организме: отдыхайте больше, не забывайте про витамины и полезные чаи. Не стоит отмахиваться от визита к врачу. Февраль – удачное время, чтобы заняться важными документами.

Рак

Этому знаку Зодиака придется постараться, чтобы наладить отношения в семье. Это касается не только супругов и детей, но и родителей. Однако приложенные в период ретроградного Меркурия усилия позволят найти общий язык с близкими даже в сложных ситуациях.

Лев

С конца января и до 21 февраля не стоит заключать серьезные сделки, делать серьезные покупки. Все это может обернуться большими проблемами или разочарованием. Лучше сосредоточиться на семье.

Дева

Планета Меркурий - властелин Дев. В этот особый период они получат дополнительные силы и способности, но станут гораздо нервнее и подозрительные. А это чревато скандалами. Сложные дела будут даваться просто, но не стоит расслабляться: все нужно держать под постоянным контролем.

Весы

Вам нужно навести порядок – как в личной жизни, так и в делах. Сделайте четкий план, которому будете следовать на пути к мечте. Обратите внимание на здоровье. Не переусердствуйте с нагрузками и уменьшите потребление фастфуда.

Скорпион

Этому знаку нужно перестать распыляться на все и сразу, а направить свою энергию только на одно самое важное дело. Во время ретро-Меркурия лучше всего завершить ранее начатые проекты.

Стрелец

В феврале Стрелец получит второй шанс. Это может быть новая возможность получить работу, на которую когда-то не взяли или наладить старые отношения. Однако лучше остерегаться дел, связанных с документами и бюрократией. И научитесь уступать.

Козерог

Для него наступит время перемен в сфере личных отношений, общения на работе. Некоторые друзья и знакомые станут ближе, а другие, наоборот, отдалятся. На работе руководство начнет проявлять повышенный интерес, могут понадобиться новые умения или знания.

Водолей

Ретроградный Меркурий заставит задуматься о жизни и правильности расставленных приоритетов. Если цель уже выбрана – путь к ней нужно хорошенько обдумать и распланировать каждый шаг.

Рыбы

Рыбы получат возможность многое круто поменять в своей жизни. Вот только с деньгами возможен напряг. Поэтому надо экономить. Стопорить дальнейшее развитие могут долги и кредиты. Подумайте, как избавиться от них и больше не брать.

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