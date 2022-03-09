'Решили прорваться по болоту, 60 танков потопили': оккупант в разговоре с матерью рассказал о потерях в Украине. Аудио

Российский оккупант, приехавший воевать в Украину, в разговоре с матерью рассказал о потерях в Украине. По его словам, оккупанты решили прорываться на Киев по болоту, но утопили там 60 танков.

Также россиянин отметил, что в их бригаде уже есть 11 трупов. Соответствующее видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Враги деморализованы, чувствуют себя брошенными, преданными. Без топлива и снабжения. Будем бить Вас, подонков, ещё крепче! За Чернигов! За Харьков! За Мариуполь! За Киев! Перехваты предоставлены нашими союзниками", - отметил он.

Расшифровка разговора россиянина с мамой:

Видео дня

- Что? Давай рассказывай!

- А че рассказывать? Под минометом три дня блин уже. 11 трупов

- Ааа у вас?

- Нормально, целые тут большая часть

- Под минометами просто нас минометами обстреливают и все

- Вот же сволочи, вот же с..и

- Вчера решили прорваться, поехали по болоту, 60 танков потопили

- Нууу

- Сейчас вон вытаскиваем по-тихоньку

Напомним, вторгшиеся в Украину войска России за 14 дней войны потеряли более 12 тысяч солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили более тысячи бронемашин, 303 танка и 81 вертолет оккупантов.

Ранее российский оккупант, приехавший воевать в Украину, в разговоре с женой признался ей в убийствах мирных граждан и в том, что россияне занимаются мародерством в захваченных населенных пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась аудиозапись перехваченного разговора русского оккупанта. Кремлевский военный жалуется на большие потери в войне с Украиной, холод и недосып. Он не верит, что вернется домой живым.

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