Решили прекратить сотрудничество: из аэропорта Днепра ушла крупная международная авиакомпания

Крупнейшая международная авиакомпания Austrian Airlines прекратила сотрудничество с аэропортом Днепра. Пассажирам, которые планировали воспользоваться услугами компании, теперь придется вылетать из Запорожья. Об этом передает "Наше місто" со ссылкой на Avianews.

Австрийский авиаперевозчик до карантинных ограничений летал в Днепр, однако теперь решил не возобновлять полеты туда, а открыть новый маршрут в Запорожье.

Напомним, до 2009 года аэропорт Днепр (Днепропетровск) являлся государственным. В 2012 году его приватизировала частная компания, пообещавшая провести реконструкцию за 882 млн грн. Однако Днепр не стал одним из городов, принимающих матчи чемпионата Евро-2012, поэтому инвестор в разы сократил вложения.

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По словам экспертов, в аэропорту Днепра создают неравные условия для авиакомпаний и искусственно ограничивают их права. Из-за отказа обслуживать рейсы Turkish Airlines Днепр лишился авиасообщения со Стамбулом. Также полеты в местный аэропорт не смогли начать Ютэйр Украина и flydubai. Похожий скандал произошел с авиакомпанией Lufthansa, которая, не получив нужные слоты в Днепре, прекратила полеты, а город потерял прямое авиасообщение с Германией.

И вот еще одно неудобство для днепрян — отказ Austrian Airlines от полетов в Днепр. В очередной раз из-за непонятных людям амбиций, они вынуждены ездить в другие города, чтобы сесть на нужный самолет, вместо того, чтобы летать из родного города.