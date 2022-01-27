Решение о работе учебных заведений принимают руководители, – КГГА

Столичные школы и садики не закрываются на карантин. Решения о работе учебных заведений принимают их руководители, в зависимости от уровня заболеваемости в той или иной школе или саду. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

За последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. учебного заведения в зависимости от ситуации", – заявил Валентин Мондриевский.

Такое решение позволит, с одной стороны, разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где уровень заболеваемости высок, и при этом не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало.

"Отдельно обращаюсь к родителям. Дистанционное обучение – это о снижении заболеваемости без отрыва от учебного процесса, а не о посещении общественных заведений и, соответственно, распространении болезни. Объясняйте детям об их ответственности. Ведь, заболев, они несут заболевания домой, заражают всю семью. Чем тщательнее мы будем соблюдать элементарные правила, тем быстрее пройдем пик заболеваемости и вернемся к привычной жизни", – подчеркнул Валентин Мондриевский.