'Решение нужно принимать очень быстро, минута уже пошла': Резников обратился к интеллектуалам РФ, Беларуси и Израиля. Видео

Министр обороны Украины Алексей Резников, который в прошлом играл в интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?", обратился к интеллектуалам России, Беларуси и Израиля. Он воззвал к их интеллекту, осознанию того, что творит Россия в Украине и что происходит с их странами - и призвал действовать, чтобы остановить войну.

Свой призыв Резников записал в форме видеообращения.

"Вы как никто понимаете, что происходит. Интуиция наверняка подсказывает вам, и чем все это закончится. Вы точно умеете фильтровать информацию. Вы можете найти в сети доказательства. Вы знаете, что Россия обстреливает мирные украинские города. Убивает женщин и детей. Только в Мариуполе, где российские оккупанты разбомбили больницу с роддомом, за две недели погибло более 1,5 тысяч мирных жителей. И вы это знаете. И это не операция. Это захватническая война, которую Россия проиграет. И уже проигрывает", - подчеркнул Резников, обращаясь к членам международного движения любителей интеллектуальных игр, в которое входил и он.

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Он напомнил, что украинская армия уже отправила на тот свет свыше 12 тысяч российских солдат. В плену у Украины - многие сотни оккупантов. И эти цифры растут с каждым днем. Для России, подчеркнул министр обороны Украины, вторжение в нашу страну неминуемо закончится катастрофой. И для тех, кто остается в РФ, и для тех, кто пытается сбежать оттуда.

"Для России эта война закончится катастрофой. Многие из вас уже покинули Россию. Вы надеетесь пересидеть смутные времена на расстоянии. И, как люди умные, проницательные - вы наверняка знаете это лучше меня. Только гоните эти мысли прочь", - подчеркнул Резников.

Не менее плачевными будут последствия и для Беларуси и Израиля - если эти две страны не сделают свой выбор в пользу мира.

"Для Беларуси, если вы поддадитесь давлению, это тоже закончится катастрофой. Еще большей. Потому что России точно будет не до вас. А в Украине вас будут считать предателями. Для Израиля, который демонстрирует необъяснимую отрешенность и неготовность выбрать сторону, это обернется недоверием на долгие-долгие годы. Потому что мы выстоим. Не сомневайтесь. С вами или без вас", - уверил Резников.

Он подчеркнул: интеллектуалы России, Беларуси и Израиля еще могут отвернуть катастрофу или хотя бы минимизировать ее. И подсказал, что они могут сделать.

"В своих странах и регионах вы очень влиятельны. В Израиле вы можете активнее высказывать свою позицию и формировать правильные решения. В Беларуси вы можете уберечь своих близких и знакомых от выполнения преступных приказов. В России вы можете повлиять на настроения в крупных городах. Вы точно можете. И вы это знаете. Я не призываю вас стрелять в ФСБшников, полицейских, военных на своих улицах. Просто поясняйте людям что это преступная война убивающая вашу страну", - заявил Резников.

Министр обороны Украины напомнил, что прятаться от реальности за умными книгами и продолжать менять свободу на личный комфорт и условную безопасность теперь не получится. Не будет ни свободы, ни комфорта. Российские паспорта будут вызывать подозрения и презрение к их владельцам во всех уголках мира.

"Сейчас тот момент ,когда решается судьба вашей страны на десятилетия вперед. Ваша личная судьба и судьба ваших близких. Вы должны сделать все, чтобы немедленно прекратить эту военную авантюру Кремля, которая уже забрала тысячи и тысячи жизней. Которая делает Россию изгоем и обрекает на деградацию. У вас не будет науки – потому что сегодня наука невозможна без обмена. У вас не будет культуры. Современная культура невозможна без взаимного обогащения. У вас не будет образования. Развития не будет, никакого. У вас не будет права и закона, а будет распорядок дня в бараке. Останутся только скрепы – обнуленные. А чему будут учить ваших детей? Многие талантливые люди будут обречены на нищету и унижение. И более страшные чем в 90-е, лихие 90-е годы", - очертил перспективы России в обозримом будущем Резников.

При этом разрушить Украину, лишить нашу страну будущего Путину и его окружению не удастся.

"Моя страна сейчас под ударом. Вокруг много горя. Но у нее есть будущее. Мы все преодолеем. Мы все восстановим. Мы почтим память наших героев. И мы будем строить, творить, и создавать новую жизнь. Я горд тем, что вокруг меня молодые и взрослые граждане, защищающие свою землю. Мужчины и женщины. С оружием в руках. Как свободные люди. В глазах у них достоинство, самоуважение и сила. А что вы видите в глазах тех, кто вас окружает? Что вы видите в зеркале? Решение нужно принимать очень быстро. Ваша минута уже пошла", - подчеркнул Резников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Резников потребовал у Запада немедленно закрыть небо после ракетных ударов России по полигону на Львовщине. Там размещался Международный центр миротворчества и безопасности. По предварительной информации, вследствие очередного преступления российских оккупантов погибли минимум 35 людей, еще 134 были ранены и травмированы.

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