Решатся многие вопросы: астропрогноз на 9 декабря

В понедельник, 9 декабря, длится 8-й лунный день. Луна находится в Рыбах с переходом в Овна, а Солнце – в Стрельце.

Видео дня

Как пояснила OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая, в этот день объединяются мощная и огненная энергия Марса со спокойной энергией Луны. Это даст насыщенное соединение для решения многих дел. Особенно тех, с которыми не удавалось справиться в течение длительного времени.

"Вы сможет сделать ту работу, которую пытались проделать очень долго и что-то вам не удавалось, что-то мешало. Вы сможете ее сделать в этот понедельник", – пообещала астролог. Поэтому следует браться за задачи, которые вы отложили в сторону до лучших времен. Считайте, что это время пришло.

"Также это день баланса мужской и женской энергии, поэтому обязательно позаботьтесь как о своем физическом теле (сделайте упражнения, пойдите на прогулку, сходите на массаж), так и о своих духовных энергетических телах", – посоветовала Исита Гая.

Среди энергетических практик, которые следует применить в этот день, она посоветовала медитации, энергетическое дыхание или даже обычное расслабление. "Вы можете просто полежать под музыку и представлять себе реальность, которую вы хотите создать в своей жизни", – пояснила она.

Также в этот понедельник Исита Гая назвала днем творения. "Используйте эту энергию в этот день во благо себе и миру", – призвала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.