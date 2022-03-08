Ремонтные бригады работают 24/7 для восстановления электроснабжения - ДТЭК

Все ремонтные бригады ДТЭК в режиме 24/7 работают для восстановления электроснабжения населенных пунктов, пострадавших от российских оккупантов.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Мы делаем все возможное, чтобы возобновить электроснабжение в каждом населенном пункте, куда мы можем доехать. Мы плодотворно сотрудничаем с ВСУ и терробороной, чтобы они предоставляли нам зеленые коридоры, чтобы бригады смогли выехать и отремонтировать линии. Это не всегда получается, но мы стараемся это делать каждый день", – сказал он.

Видео дня

Сахарук добавил, что населению не нужно уменьшать потребление электроэнергии в вечерние часы, потому что это негативно отражается на работе украинской энергосистемы.

"Потребляйте пожалуйста свет так, как вы всегда потребляете. Системе не нужны максимальные нагрузки, или минимальные нагрузки. Минимальные нагрузки так же вредны для системы, как и максимальные", - подчеркнул он.