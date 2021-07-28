Рекордное количество девушек приняли участие в кастинге 'Мисс Украина' в Киеве

24 июня в ТРЦ "Gulliver" прошел самый масштабный кастинг за всю историю конкурса "Мисс Украина-2021". На него было зарегистрировано более 1500 участниц. Это абсолютный рекорд. На мероприятие пришли еще и те девушки, которые не смогли прийти на предыдущие кастинги в других городах.

"В столице состоялся последний из открытых кастингов конкурса "Мисс Украина-2021". Мы уже посетили все крупные города нашей страны и познакомились с большим количеством умных, талантливых и очень красивых девушек", – отметила глава комитета Вероника Щипцова – "Вообще, идея проведения всеукраинского тура открытых кастингов – это ноу-хау нашей обновленной команды. Мы очень счастливы, что ее осуществление дало хорошие результаты и привлекло множество молодых девушек к участию в национальном конкурсе красоты. По нашим подсчетам благодаря практике открытых кастингов количество претенденток возросло на 30 процентов по сравнению с прошлыми годами".

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Девушки очаровывали членов жюри красотой, харизмой и своими талантами, а оценивали конкурсанток жюри во главе с директором конкурса – Вероникой Щипцовой;

Богдана Тарасик – "Miss International-2018";

Богдан Юсипчук – ведущий "ЖИЛ" на канале "1+1", актер, победитель международного мужского конкурса "Mister Sea World" в 2018 году, член жюри "Мисс Украина-2018";

Владимир Рабчун – ведущий шоу "Твой День" на "1+1".

"Концентрация красоты на кастинге зашкаливала. Мы увидели много не просто красивых, а целеустремленных девушек. Всем желаю успехов и победы. Выберут не всех – таковы правила конкурса. Независимо от результата всегда стоит помнить, внутренняя красота не менее важна, чем внешняя", – поделился впечатлениями Владимир Рабчун.

В финале мероприятия среди участниц провели розыгрыш подарков: сертификаты от парфюмерного партнера BROCARD NicheBar (Брокар Ниш Бар), очаровательная подвеска от ювелирного дома "ZARINA", сертификаты от школы визажа Ирины Хомяковой и билеты на концерт Jan Khalib 14 августа в "Queen County".

Также всех присутствующих поздравил с завершением тура и подарил свое яркое выступление певец Constantine.

Информационными партнерами конкурса выступают еженедельный социально-политический журнал "Фокус", женский журнал "MarieClaire" и информационный портал о светской жизни "Jetsetter".

Организаторы объявили, что в следующий этап отбора прошли 23 участницы из киевского кастинга. А также сообщили, что до 31 августа будет продолжаться кастинг в офисе "Мисс Украина", и уже через месяц будут обнародованы имена "Топ 25 самых красивых девушек Украины", которые станут участницами финального шоу, которое состоится 21 октября во Дворце Украина.

Поэтому, если ты не попала на открытые кастинги национального конкурса, не огорчайся! У тебя еще есть шанс! Заполняй анкету прямо сейчас на официальном сайте "Мисс Украина" www.missukraine.ua! Возможно, именно ты станешь обладательницей главной короны страны!