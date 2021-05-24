Регионы Украины накроют дожди: синоптик сказала, кому не повезет. Карта

Во вторник, 25 мая, в регионах Украины пройдут дожди, местами с грозами. Ливни в основном заденут западные области страны.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, дожди пройдут и в восточных областях. Однако по данным Укргидрометцентра на востоке страны осадков не будет.

"На остальной нашей территории антициклоническая полоса организует солнце и теплую погоду. Температура воздуха в течение 25 мая будет колебаться в комфортных пределах +20...+25 градусов", – рассказала она.

В Киеве ожидается солнечная погода, днем +21...+23, ночью +9...+11 градусов.

Диденко добавили, что погода на неделе будет сменяться дождями и теплом до +25 градусов. Жарче всего будет на востоке и юго-востоке Украины: +25...+30 градусов.

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, 25 мая дожди пройдут в Волынской. Ривненской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях.

"25 мая на большей части территории страны уже будет преобладать погода без осадков. Лишь ночью в восточных, днем в западных областях пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях днем ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с, местами возможны порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики уточнили погоду до конца мая и дали прогноз на лето в Украине.