'Ребенок имеет полноценную жизнь': 7-летняя Аня получила современные слуховые протезы от Фонда Рината Ахметова

Семилетняя Аня Сулим – из Каменского Запорожской области. из-за войны девочка с мамой Мариной эвакуировались во Львовскую область. В прошлом году оказалось, что Аня не слышит правым ухом. На днях она получила суперсовременные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова, подстраиваемые под индивидуальные особенности ребенка.

Видео дня

Мы узнали случайно, что можно получить помощь для нашего ребенка. Услышали по радио, что есть программа от Фонда Рината Ахметова, которая действует по всей Украине. Когда нам сказали, что берут в программу, это было такое счастье! Мы безгранично благодарны. Благодаря Фонду мы теперь имеем здорового ребенка, у которого есть полноценная жизнь", — делится мама девочки.

С трех лет Аня постоянно болела отитом. Снижение слуха некоторые врачи относили к последствиям болезни. Однажды девочка призналась маме: если она закрывает левое ушко, то практически не слышит правым. Оказалось, что ребенок почти глух на одно ухо. Посоветовали слухопротезирование, но современные слуховые аппараты дорогостоящи... Фонд Рината Ахметова пришел на помощь — и Анечка снова слышит мир вокруг.

"Ребенок имеет третью степень хронической нейросенсорной тугоухости. Выход один — только слухопротезирование. Это обеспечит его нормальное развитие и разгрузит левое ушко, которое сейчас работает за два", — объяснила Виктория Василишина, врач-сурдологиня "Центра слуха" во Львове.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов — Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживающие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU

Уже 215 мальчиков и девушек получили высокочувствительные слуховые протезы благодаря Фонду. За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.