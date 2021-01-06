Так, друзья, сегодня будет большой и очень интересный пост на тему реальной жизни в СССР — в посте будет множество фотографий, сделанных во время путешествий по Союзу американским фотографом Дином Конгером. Фотографии очень интересны во-первых тем, что все они цветные — редко кто из советских граждан мог позволить себе в то время снимать на цветную плёнку, и этим больше занимались иностранные журналисты. А во-вторых — по мере сил и возможностей Дин Конгер постарался запечатлеть так сказать "непарадную" сторону советской жизни.

Несколько слов о фотографе. Дин Конгер родился в 1927 году Каспере, втором по величине городе в штате Вайоминг. На ранних этапах своей карьеры Дин работал в газете Denver Post, а затем присоединился в качестве фотографа к Национальному географическому обществу. Дин Конгер объездил все Штаты, побывал во множестве стран Европы и Азии, а в период 1960-80-х годов совершил более 30 поездок в СССР, где и сделал множество очень интересных фотоснимков.

Разумеется, просто так кататься по СССР фотографу из "загнивающей Америки" никто бы не разрешил — про это прямо не говориться, но скорее всего Дин Конгер ездил с каким-то сопровождением из "компетентной организации" под видом экскурсоводов — это можно понять по комментариям под некоторыми фотоснимками Дина — "автора агитировали снимать новые 5-9 этажные кварталы, а не деревянные развалюхи в центре города". Думаю, если бы не сопровождение — то Дин наснимал бы всякой жести и побольше, но и то, что ему удалось запечатлеть — весьма впечатляет и сильно отличается от "официальных" советских постановочных фото.

Итак, в сегодняшнем посте — фотоснимки реального СССР, сделанные американским фотографом.

02. Начну сразу с одной из самых знаменитых и наиболее впечатляющих фотографий Дина — на ней запечатлена Москва 1960-х годов. Фотография просто потрясающая и моментально одним своим видом разоблачает бредовые фразы сталинистов вроде "Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой" — как пахали полвека назад на сохе, так и пашут. Фото обязательно к просмотру всяким европейским левакам, которые на самом деле думают, что после Сталина тут начали космические такси летать и атомные самоходные плуги работать:

03. Уличная торговля бубликами. Типичная ситуация для советской торговли — если появлялся какой-то один более-менее приличный продукт (отличающийся от того, что лежало в магазинах), то его часто продавали где-то на улице, и всегда к нему выстраивалась очередь — будь то хорошие и не гнилые яблоки, картошка, свежая рыба или бублики. Ещё обратите внимание, какой контраст во внешнем виде относительно молодой женщины и бабушек — подробно я писал об этом в посте про советскую старость.

04. Уличные детские игры родом из СССР — мальчишки в городе Братске играют в уличный бильярд, который сбит самостоятельно из досок и вместо сукна покрыт старым шерстяным одеялом в полосочку. На заднем плане можно увидеть деревянный жилой барак. Напоминаю, что это кадры жизни не в каком-нибудь Афганистане, а в "сверхдержаве", которая пыжилась догнать и перегнать Америку.

05. Собственно, та самая фотография, делать которую Дина Конгера отговаривали, пытаясь заставить фотографировать новые 5-9-этажные кварталы. На снимке запечатлён старый, уже на треть вросший в землю бревенчатый дом в Иркутске. Этого вы не увидите ни в одном советском фильме, но надо понимать, что немалая часть советских граждан жила именно вот так — в давно сгнивших клопиных рубленых избах с печным отоплением и общественным туалетом типа "дыра в полу" на улице.

06. Ещё один подобный барак, но на этот раз уже в городе Тобольске. Это здание сохранилось чуть получше, но по сути всё равно представляет собой деревянный барак без удобств. В советских фильмах такие дома не показывали — разве что в тех, что иллюстрировали "старую мрачную жизнь при проклятом царизме".

07. Рынок в городе Ростове. Тоже очень типичное советское фото — бойкая торговля какими-то несчастными яблоками, в сторону которых вы сейчас и не посмотрели бы. Всё дело в том, что нормальные фрукты в СССР были в дефиците, и для восполнения дефицита витаминов/клетчатки люди покупали что угодно — хоть вот такие дрянные яблоки.

08. Снова рынок, но уже в другом городе. Уличная продажа картошки — картофан ссыпают огромной совковой лопатой из кузова с откинутым бротом прямо на землю, за ним тут же выстроилась огромная очередь. Одна из местных жительниц всунула свою руку в объектив фотографа — считая, что он снимает нечто "неподобающее".

То есть, многие фактически догадывались, насколько убого и унизительно выглядит эта совковая торговля, но не шли как-то решать вопросы с местными властями, а лезли закрывать объектив — ишь пиндос, приехал тут нас очернять. Главное не то, чтобы мы стали жить лучше, а чтобы об этой жести никто не узнал.

09. И опять рынок, продавщица свеклы в Москве. Бабушка убитого жизнью вида продаёт какую-то грязную свеклу, сзади неё виднеются ободранные капустные листы, подёрнутые чёрной плесенью и гнилью, а ещё дальше бабушки продают лук. Вот так выглядят те самые "натуральные и вкусные советские продукты". Выращенные, кстати, на 89 видах вреднейших пестицидов.

10. Ещё одно советское торговое убожество — бочки с совковым разливным квасом, о котором фанаты СССР до сих пор вспоминают с придыханием и стонами — почти как о лучшем в мире советском мороженом. Бочки из-под кваса не мылись месяцами, из-за чего внутри образовывалась скажем так весьма своеобразная микрофлора. В Беларуси такие бочки с квасом давно уже запрещены санстанцией. А ещё обратите внимание на деда с кружкой на переднем плане — сверху в сумке лежит, скорее всего, дефицитная копченая рыба, завернутая в бумагу.

11. Очередь в мавзолей Ленина, у личности которого в СССР существовал особый культ — детям с раннего возраста вбивали в голову всякие сказки о том, каким дедушка Ленин был хорошим и добрым, Общество чистых тарелок организовал и прочую подобную чушь. Не знаю, кто из москвичей добровольно ходил в музей Ленина — кажется, эти огромные очереди у входа образовывались из всевозможных "трудовых коллективов", которые свозили в Москву на экскурсии, да ещё и из обычных приезжих, в программу посещения Москвы у которых было зачем-то включено обязательное посещение зиккурата с сушёной тушкой Вождя.

12. Ещё один пример советских культовых мероприятий — шествие на Первое мая. На подобные демонстрации в добровольно-принудительном порядке также выгонялись всеразличные трудовые коллективы, а о том, как именно нужно правильно проводить подобные культовые шествия — советские идеологи издавали отдельные специальные книги.

13. Снимок из Новосибирска. Видимо, своим сопровождающим из КГБ Дин Конгер сказал, что хочет запечатлеть строющуюся на заднем плане гостиницу "Новосибирск", чтобы показать величие советского трудового народа — но лично мне кажется, что в реальности кадр сделан для того, чтобы запечатлеть уличных торговок цветами — это всё бабушки весьма потрёпанного и побитого жизнью вида.

14. И ещё одно подобное фото, запечатлевшее долю женщины в СССР и потрясающее по своей силе — на этом снимке семидесятых годов запечатлены женщины-маляры. Как рассказывает Дин — в СССР он увидел множество женщин, занимающихся ручным трудом, в том числе и крайне тяжёлым. Это и было советское так называемое "освобождение женщин и уравнивание их в правах"...

15. Типично совковый зал ожидания — подобные штуки продолжали существовать где-то до середины-конца девяностых. Все залы ожидания на совковых вокзалах были вечно переполнены — многие буквально ночевали здесь во время длительных пересадок из-за дороговизны и недоступности гостиниц — на фото как раз можно увидеть несколько таких человек. Если кто-то будет вам рассказывать о "доступном и удобном транспорте в СССР", то этот человек либо дурак, либо одно из двух — потому что транспорт в СССР и вся обслуживающая его инфраструктура была неудобной и убогой.

16. Вот вам ещё один пример — комната матери и ребёнка на вокзале. Как и всё в СССР, где собиралось больше трёх человек и стояли кровати — сильно напоминает тюрьму или казарму. Совковые детские сады, больницы, группы продлённого дня — выглядели примерно так же.

17. На одном из снимков Дин Конгер запечатлел "барометр" в космической сверхдержаве, сделанный из ветки ивы. При повышении влажности ветка ивы теряет упругость и опускается вниз — в результате чего будущие космонавты могут понять, что скоро будет дождь.

18. Очень хороший снимок, на котором запечатлена жизнь советской провинции — деревни в Иркутской области. В кадре запечатлены дети из какого-то местного детского сада или начальной школы — но намного интереснее задний план. Какие-то покосившиеся дома, построенные ещё при царе Горохе и страшные заборы — словно пришедшие из Каменного века. Кстати обратите внимание, что у многих детей в кадре уже какие-то совсем взрослые лица с отпечатком тоски.

19. Город Братск, на этом фотоснимке Дин Конгер запечатлел возведение советских хрущёвок с говняными бесплатными квартирами внутри. Обратите внимание, что никакого благоустройства к хрущёвкам не прилагалось — людей заселяли в дома, стоящие фактически в голом неуютном поле, развороченном строительной техникой — и в лучшем случае они потом сами в порядке добровольно-принудительных субботников сажали какие-то деревья, кусты и так далее.

20. Ну и моя любимая вишенка на торте — город Якутск, алмазная так сказать столица СССР и нынешней России. На заднем плане — застроенная домами улица, которую показывали в "официальных репортажах" о городе, а на переднем плане можно увидеть то, как на самом деле жила огромная часть населения космической сверхдержавы...

Такие дела.

Как вам фото? Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.