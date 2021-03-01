Оккупация останется оккупацией, как не пытайся её выдать за волеизъявление несуществующего народа. И разговоры про братский народ и общую историю после аннексии территорий звучат как-то неубедительно.

И значимость совместных побед падает после вежливых зеленых человечков и обстрела Мариуполя градами.

В день, когда был украден Крым, мы с коллегами были в Москве на новоселье у нашего друга и партнера. О захвате говорили по российскому ТВ. Вместе с нами за столом были сибиряки, казахи, уральцы, москвичи, ребята с Дальнего Востока - все мы услышали новость одновременно.

В это было трудно поверить, но не поверить было невозможно. Картинка, комментарии... Напрямую о участии российских сил не говорили, но это было очевидным. Кто верил вранью про крымские силы самообороны?

Дружеская атмосфера новоселья лопнула и рассыпалась осколками. Кто-то из присутствующих сдерживал радость, кто-то даже и не пытался это делать.

На нас, украинцев, смотрели с интересом - что мы теперь скажем и сделаем?

И, некоторые, с легкой презрительной жалостью...

Все только начиналось.

Это был первый шаг и надо было принять очевидное: это необратимо, так как раньше никогда уже не будет.

На вылете я, честно говоря, ждал неприятностей, но мы прошли через границу и улетели в Днепр так, словно ничего не произошло.

С нашим бывшим московским партнером, не поддержавшим аннексию и войну, мы 7 лет встречаемся только в Италии и на выставках в Европе..

Ни в Крыму, ни в Москве с тех пор не были и не собираемся.

Я до сих пор помню, как новость о начавшейся операции сообщает диктор, и как меняются лица тех, с кем мы сидели за одним столом. Лица богатых, успешных россиян, образованных и неглупых.

Догадайтесь, что отражалось на них?

Собственно, это все.

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