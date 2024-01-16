'Реабилитация помогает': раненый житель Запорожья прошел курс восстановления в санатории, обеспеченный Фондом Рината Ахметова

12 июля 2023 Виталий возвращался с работы домой – и заехал в парк, чтобы выпить кофе. В тот момент враг атаковал Запорожье ракетами. 49-летний мужчина получил сложную минно-взрывную травму. После операции и лечения он обратился в Фонд Рината Ахметова и недавно прошел курс реабилитации в санатории в Закарпатье.

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"Знакомые увидели объявление о предоставлении помощи. Я позвонил в фонд – и впоследствии попал в санаторий. Прохожу восстановительные процедуры, посещаю бассейн, соляную комнату. Уже есть улучшение. Думаю, что реабилитация мне поможет и в дальнейшем", – поделился мужчина.

На следующий день после ранения врачи удалили обломок. Больше недели Виталий находился в больнице. Но рука не восстановилась быстро, поэтому мужчина нуждался в квалифицированной реабилитационной помощи. Особенно актуально это потому, что Виталий дальнобойщик, и уже вернулся к работе.

"После выписки рука не работала, не разгибалась. А потом постепенно началось восстановление. Сейчас она немного работает, но тяжелую поднимать не могу", – рассказал мужчина.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд оказывает помощь жителям Украины, которые пострадали в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь и т.д.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).