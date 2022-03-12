Разведка показала список оккупантов РФ, участвующих в совершении военных преступлений в Украине

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило поименный перечень российских оккупантов, причастных к совершению Россией военных преступлений на территории Украины.

Имена оккупантов из 78 отдельной бригады материально-технического обеспечения опубликованы на сайте ГУР МОУ.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 78 отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС РФ (воинская часть 11384) г. Буденновск, участвующих в совершении военных преступлений против мирного населения Украины. Гарантируем, что они в полной мере прочувствуют гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным", - подчеркнули украинские разведчики.

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Список насчитывает 1545 фамилий военнослужащих бригады, задействованной в агрессии против Украины. Туда попали как водители, пулеметчики, гранатометчики и связисты, так и психологи, медики и даже кладовщики бригады.

Кроме фамилий и должностей в базе указаны даты рождения оккупантов и дать их призова в ряды оккупационной армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведчики публиковали:

- имена оккупантов из авиаполка РФ, участвующего в убийствах мирных жителей;

- имена ОМОНовцев из РФ, участвующих в карательных операциях против мирных украинцев;

- имена летчиков РФ, готовящихся бомбить украинские города.

А также показали россиян, бомбивших мирное население.