Разрушены дома, люди под завалами: оккупанты обстреляли Снегиревку на Николаевщине. Видео

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Утром 14 марта войска РФ обстреляли город Снигиревка в Николаевской области. В результате были разрушены дома, некоторые загорелись.

Люди оказались под завалами. Видео разрушений опубликовал в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Последствия утреннего обстрела города Снигиревка. Под завалами находятся люди", – написал он.

На кадрах видны разрушенные дома местных жителей, дорога рядом покрыта обломками от домов и воронками от ударов, местами виднеется пожар.

Видео дня

Подробной информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Накануне, 13 марта, войска РФ в очередной раз совершили атаку на Николаев. Артиллерийский обстрел они вели из близлежащих сел.

Среди прочего, оккупанты ударили по местной школе, где под завалами оказались люди. В тот день в результате ударов 9 человек погибли, также есть раненные.

Напомним, что 8 марта в Снегиревке правоохранители и терроборона задержали 9 российских оккупантов. Россиянам сообщили о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области защитники Украины уничтожили из артиллерии российскую БМП-3. После удара боевая машина пехоты кафиров разлетелась на части.

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