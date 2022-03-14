Разрушены дома, люди под завалами: оккупанты обстреляли Снегиревку на Николаевщине. Видео

Марина Лисничук
Общество
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Разрушены дома, люди под завалами: оккупанты обстреляли Снегиревку на Николаевщине. Видео
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Утром 14 марта войска РФ обстреляли город Снигиревка в Николаевской области. В результате были разрушены дома, некоторые загорелись.

Люди оказались под завалами. Видео разрушений опубликовал в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Последствия утреннего обстрела города Снигиревка. Под завалами находятся люди", – написал он.

На кадрах видны разрушенные дома местных жителей, дорога рядом покрыта обломками от домов и воронками от ударов, местами виднеется пожар.

Оккупанты обстреляли город Снегиревка
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Подробной информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Накануне, 13 марта, войска РФ в очередной раз совершили атаку на Николаев. Артиллерийский обстрел они вели из близлежащих сел.

Люди оказались под завалами разрушенных домов

Среди прочего, оккупанты ударили по местной школе, где под завалами оказались люди. В тот день в результате ударов 9 человек погибли, также есть раненные.

Последствия обстрела

Напомним, что 8 марта в Снегиревке правоохранители и терроборона задержали 9 российских оккупантов. Россиянам сообщили о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области защитники Украины уничтожили из артиллерии российскую БМП-3. После удара боевая машина пехоты кафиров разлетелась на части.

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