То, что КаРФаген должен быть разрушен, люто плюсую. И не только разрушен. Уничтожен с расчетом на невозможность восстановления.

Но давайте подумаем о последствиях разрушения РФ. Если нормальные страны и Украина заранее не подготовятся к разрушению Московии, то потери и последствия от разрушения рашастана будут катастрофой мирового масштаба.

Я, из своей норки, вижу такие губительные для цивилизации планеты Земля последствия при исчезновении РФ с политической карты мира:

1. Неконтролируемое распространение огромных запасов ядерного и обычного вооружения.

Никому не секрет, что раша наскирдовала просто уникальные запасы самых разных стрелялок и бабахингов. Да, стрелялки устарели, бабахинг с точностью плюс-минус верста, но все это по-прежнему смертоносное и разрушительное.

И представьте себе, что раша разваливается на взвод бантустанов, и в каждом отдельном бантустане обязательно будут находиться огромные склады смертоносного железа. С вероятностью, близкой к 1, начнется торговля всем этим железом и войны бантустанов между собой.

Отдельная тема – ядерное оружие. Можно с уверенностью предположить, что воинственные бородатые парни с полотенцами на головах (аятоллы, талибы, ИГИЛ), Ким Сунь Вынь, Асад, Бамбас и другие горячие обиженные богом царьки получат в свое распоряжение различный по величине спектр ядерного бабахинга. И тут уж на всей планете никому мало не покажется.

2. Война бантустанов между собой, и как следствие, невероятно огромные потоки мигрантов.

История показывает, что при делении целого улуса Джучи на мелкие улусики, обязательно найдутся недовольные улусики, которые захотят восстановить справедливость силой. Югославия нам в пример.

Причем в войну всех против всех обязательно включатся признанные и непризнанные территории-паразиты типа Армения, Бамбас, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, др.

Да и пусть бы они хоть сожрали один другого, но в своих границах. Но этого же не будет. Огромная многомиллионная масса генетического мусора выплеснется и расползется по всему миру. А самые пострадавшими будут соседние страны, особенно близкие по языку и культуре – Украина, Молдова, Болгария, Эстония, Латвия, Литва и другие страны Европы. Представьте себе ситуацию, когда в Украину въедет 20М скрепоносцев. Это все, это песец Украине как стране. А Болгарии, например, надо всего 3М носителей отдельной хромосомы, чтобы Болгария перестала быть Болгарией, и превратилась в Бамбас или Крым образца 2013 года. Это будет такой впрыск яда на европейскую территорию, что Европа вряд ли переварит.

Готова ли Украина или Европа к нашествию десятков миллионов скрепоносных варваров-мигрантов? Уверен абсолютно, что ни Украина, ни Болгария не готовы. А готова ли Европа, показал наплыв беженцев из Сирии. И из Сирии бежали единицы миллионов. А при развале срашки побегут десятки миллионов.

3. Китай сразу займет огромные территории Сибири и Дальнего Востока.

И не только Китай. Япония тоже вероятно решит отхватить себе кусочек территорий. Имеем вероятность, что и Ким Сунь Вынь решит поглумится над трупом почившего патрона.

Не исключен и конфликт Китая и Японии за спорные ничейные территории.

Приобретение территорий с огромными природными ресурсами очень сильно усилит Китай экономически и политически, что создаст еще более благоприятные условия для экспансии Китая на юг Азии.

4. Техногенные катастрофы на территориях бывшей РФ.

Давайте проведем простую аналогию и возьмем за основу задний исторический пример – пример с многострадальным, но глупым Бамбасом. Скрепоносные освободители освободили жителей оккупированных территорий не только от бендеровцев, но и от промышленности. Промышленность почти уничтожена, многие заводы вывезены вместе с крепостными в рашастан. Немыслимо огромное количество отходов от вредных производств загнивает без должного надзора и имеет большой шанс выплеснуться в естественный мир.

Многие шахты затоплены, и вследствие этого очень вероятны многокилометровые оползни и провалы грунта. В грунтовые воды активно проникают ядовитые отходы горной промышленности. Ну и вишенка на торте – затопление шахты, где в 70-е годы совок проводил ядерные испытания. Последствия проникновения в грунтовые воды ядерных изотопов будут супер разрушительными.

И это все на одном маленьком Бамбасе. А представьте себе, сколько таких вредных производств есть на территории рашастана, и как эти производства быстро деградируют при развале РФ. В РФ на сейчас работает 35 энергоблоков на 10 атомных электростанциях Кто будет обслуживать эти реакторы при развале?

Уверен, что профессиональные аналитики могут предложить еще не один пункт катастрофических последствий от развала РФ.

Я за то, чтобы и мы, Украина, и другие вменяемые страны, работали в направлении ликвидации этого лепрозория, и одновременно были готовы к последствиям разрушениям КаРФагена.

Ваш Готельєр-бандерівець

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.