Знайомтеся: Гельмут Греттруп, "батько" радянської ракетної програми. Саме так, не Корольов, а він був творцем перших радянських ракет на базі знаменитої німецької ФАУ-2.

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Якщо Вернера фон Брауна знає увесь світ як керівника американсткої ракетної програми, то про Гельмута Греттрупа, який в Німеччині був його першим заступником і розробляв системи управління ФАУ-2, відомо одиницям.

У 1946 році його з Німеччини було вивезено до Радянського Союзу разом ще з 500 німецькими фахівцями у ракетній галузі. Працювали німці на мальовничому острові Городомля посеред озера Селігер. Сергій Корольов тоді був лише начальником відділу. Протягом 7 років Греттруп закладав основи радянського ракетобудування. Після повернення до Німеччини у 1953 році став провідним спеціалістом у царині інформаційних технологій.

Дружина Гельмута Груттрупа, за ініціативи якої й відбулася його одісея в СРСР, згадувала, що коли по телевізору уперше показали ракетоносій, який запустив у космос Гагаріна, її чоловік заплакав. Греттуп упізнав "свою" ракету, у створення якої він вклав стільки труда...

Помер Гельмут Греттруп 5 липня 1981 року в Мюнхені. Досі москва не визнає внеску німецьких спеціалістів у радянську ракетну програму, так само, як замовчує внесок Манфреда фон Арденна у створення радянської атомної бомби; як не розповідає чим займався Хуго Шмайссер в СРСР...