Як на мене, ця фотографія найкраща ілюстрація різниці між "нами" і "ними".

Торгівельний автомат. В одному з підприємств, у будівлі, яка з волі війни опинилась на лінії фронту. Там стоїть один із підрозділів. Понад десять днів стоїть. Господарів будівлі давно немає – усі евакуйовані.

Торгівельний автомат. З батончиками, снеками та колою. Які є стандартним "підживленням" на війні. Завжди.

Автомат цілий. Стоїть у проході, через який бійці проходять щодня десятки разів. За ним ніхто не спостерігає. Його ніхто не охороняє. Вміст автомата відокремлений від зовнішнього світу лише крихким склом.

Але автомат цілий. Усі ласощі на місці.

Коли хлопці спитали мене, навіщо мені фото автомата, я пояснив – ілюстрація до війни. Автомат із їжею. Цілий. Недоторканий. Незважаючи на напружену ситуацію із постачанням у перші дні – він їх пережив. І стоїть тут, нагадуванням про мирне життя. І людські закони.

Знаєте, що відповіли? "А що тут особливого? В ньму оплата зараз не приймається. Все одно купити нічого не можна. Ми його відключили, доки господарі не повернуться."

Розумієте? Для нас це – нормально.

А ті виродки, які прийшли "покотитися бліцкригом", і тепер брудні, зачухані, але зухвалі мародерять по околицях – вони з іншої планети. Зліпленої з лайна, як і їхня "мораль".

Бо саме у цому проходить кордон між дикунами і цивілізацією.

І ось і заради того, щоб у нас і далі було "по-людськи", а не так як у них – варто упиратися, бити їх і гнати звідси на*уй.

І тому саме ми – переможемо.

Допомога ТРО:

ТІЛЬКІ ДЛЯ ПРИВАТ 24

5169 3305 2068 6400 (Антоніна Бузіло)

Для інших банків:

5375 4115 0177 8331 (Антоніна Бузіло)

Або переказ на рахунок:

Найменування отримувача: ГО СОЛІДАРНЕА СПРАВА ГРОМАД

IBAN рахунок: UA193052990000026002016226051

Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954

Призначення платежу: благодійна безповоротна допомога на користь ГО

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

USD

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

СОЛІДАРНА СПРАВА ГРОМАД ГО

(Найменування підприємства/company Name)

UA663052990000026000016221490

(IBAN Code)

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

(Найменування банку/Name of the bank)

PBANUA2X

(SWIFT code банку/Bank SWIFT Code)

UA 01015 м Київ вул. Лаврська б.16

(Адреса підприємства/Company address)

Банки кореспонденти/Correspondent banks

001-1-000080

(Рахунок у банку кореспонденті/Account in the corresponnt bank)

CHASUS33

(SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the corresponnt bank)

JP Morgan Chase Bank, New York, USA

(Банк кореспондент/Correspondent bank)

або

890-0085-754

(Рахунок у банку кореспонденті/Account in the corresponnt bank)

IRVT US 3N

(SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the corresponnt bank)

The Bank of New York Mellon, New York, USA

(Банк кореспондент/Correspondent bank)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EUR

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

СОЛІДАРНА СПРАВАГРОМАД ГО

(Найменування підприємства/company Name)

UA483052990000026009016218307

(IBAN Code)

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

(Найменування банку/Name of the bank)

PBANUA2X

(SWIFT code банку/Bank SWIFT Code)

UA 01015 м Київ вул. Лаврська б.16

(Адреса підприємства/Company address)

Банки кореспонденти/Correspondent banks

400886700401

(Рахунок у банку кореспонденті/Account in the corresponnt bank)

COBADEFF

(SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the corresponnt bank)

Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Німеччина

(Банк кореспондент/Correspondent bank)

або

6231605145

(Рахунок у банку кореспонденті/Account in the corresponnt bank)

CHASDEFX

(SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the corresponnt bank)

J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

(Банк кореспондент/Correspondent bank)